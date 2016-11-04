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В штабе АТО озвучили официальные потери за сутки

Пятница, 4 ноября 2016, 12:04

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, 2 получили ранения, еще 1 боец ​​скончался от полученных ранее ран.

Об этом на традиционном брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Еще один военный, ранее получивший ранения в районе проведения АТО скончался в больнице города Запорожье", – сказал полковник.

"Во время боевого столкновения – один ранен в Семигорье и Авдеевка – один погибший, 1 раненый в результате вражеского обстрела", – уточнил он.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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