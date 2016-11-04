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В Раду поступило представление на Новинского

Пятница, 4 ноября 2016, 12:43

В Верховную Раду поступило представление на привлечение народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского к уголовной ответственности.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий на своей странице в Facebook.

"Только что получил представление от Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. Как всегда, безотлагательно направил на рассмотрение регламентного комитета ВРУ", – сообщил он.

 

Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября направил в Верховную Раду представление, в котором просит разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата Вадима Новинского.

Регламентный комитет Верховной Рады должен рассмотреть представление ГПУ не скорее, чем через неделю.

Сам Новинский считает намерение Луценко просить Раду дать разрешение на его преследование политически мотивированным.

Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "большого дела Януковича", где идет речь об узурпации власти и влиянии на украинскую церковь.

Подробнее о делах против Януковича и Новинского о притеснениях религиозных организаций читайте в статье: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Украинская правда

Темы: НовинскийГенпрокуратура
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