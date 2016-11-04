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В партии "Наш край" нацелились на свою группу в Раде

Пятница, 4 ноября 2016, 13:02

Депутат Александр Фельдман вступил в депутатскую группу "Воля народа" в рамках переговорного процесса по созданию группы "Наш край".

Об этом заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак, сообщается на сайте политсилы.

По его словам, его партия не скрывала, что ведет переговоры о создании в парламенте депутатской группы.

"Сегодня в Раде нашу партию представляют три депутата. Двое из них – Антон Киссе и Александр Фельдман – входят в депутатские группы. Сергей Шахов сейчас внефракционный", – сказал Мазурчак.

"Каждый из них в процессе переговоров о создании группы "Наш край" и отвечает за свой фронт работ. Поэтому следующие шаги депутатов также будут происходить в рамках объединительного процесса по созданию группы "Наш край", – добавил он.

Мазурчак считает, что присоединение к "Воле народа" Фельдмана, который является одним из пяти сопредседателей партии "Наш край", – это обычный рабочий процесс. Но партия не торопит события чтобы состав группы был "качественным".

Ранее народный депутат Юрий Шаповалов вышел из состава группы "Воля народа", а внефракционный народный депутат Фельдман вошел в состав этой группы. Таким образом, группа избежала расформирования, так как в ней осталось 19 членов.

Темы: Верховная Рада
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