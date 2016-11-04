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В СБУ заявляют, что выявили планы России по дестабилизации

Пятница, 4 ноября 2016, 13:34

Служба безопасности Украины выявила подготовленные планы по дестабилизации ситуации в ряде областей страны, заявил глава СБУ Василий Грицак.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу в Одессе, передает "Интерфакс-Украина".

"Планы по дестабилизации в Украине в целом в ноябре текущего года, где расписаны детали и сценарии в 10-15 регионах Украины: кто, как и что должен делать, расписаны бюджеты", - сказал Грицак.

При этом он добавил, что сейчас по данному направлению ведется следствие и другую оперативную информацию он сообщить не может.

"Россия не оставляет своих намерений дестабилизировать ситуацию в нашей стране", - резюмировал Грицак.

Как известно, ранее СБУ заявляла, что получила информацию о потенциальных угрозах проведения массовых протестных мероприятий антигосударственного характера с 4 по 20 ноября в Харьковской области.

Темы: СБУРосcиятерроризм
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