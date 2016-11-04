"Самопомич" у Гройсмана выдвинула требования к бюджету-2017

Фракция "Самопомич" выдвинула Кабинету министров требования касательно проекта бюджета на 2017 год – в частности, повышение пенсий, увеличение расходов на армию и усовершенствование таможен.

Об этом заявил лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк с трибуны Верховной Рады после встречи с руководством правительства.

"У нас была встреча с премьер-министром сегодня, разговаривали о бюджете. Принятие бюджета в этом году имеет как экономическое значение, так и большое политическое значение. Потому что непринятие качественного бюджета приведет страну не только в политический хаос, но и в экономический хаос", – заявил он.

"Серьезный, тяжелый, непростой разговор с премьер-министром, министром финансов, министром социальной политики, другими министрами. И наши четкие требования: мы должны закрыть дыру, которая называется таможня", – добавил Березюк.

По его словам, у фракции "Самопомыч" есть два существенных предложения: "Это выделение средств на оборудование Таможни соответствующими средствами для досмотра – они просто пусты. Пока что в бюджете только 200 миллионов. 200 миллионов – это ничто".

"Второй вопрос – это установление РРО (регистраторов расчетных операций – ред.) на таможнях для товаров, подлежащих страхованию. Только этот маленький шаг принесет несколько десятков миллиардов гривен в бюджет страны", – сказал Березюк.

По его словам, эти "простые вещи" позволят наполнять бюджет уже сейчас.

"Следующая вещь очень важная – это военный бюджет. То, что творится в военном бюджете, – это не имеет границ цинизма. Кстати, сегодня хоронили ребят из "Айдара", которые погибли вследствие того, что разорвался гранатомет, сделанный в Украине. Из какой стали? Сколько он стоил?" – сказал лидер фракции "Самопомич".

"Мы будем требовать объединения голосования бюджета с созданием специальной комиссии в Верховной Раде, которая будет контролировать – как гражданский контроль – расходы бюджета на оборону", – добавил он.

"Это мы говорили еще два года назад. Сегодня в этом есть объективная реальность (нужда – ред.). Выделяя сотни миллиардов гривен на оборонку, мы должны с вами контролировать, как они тратятся. Потому что дальше волонтеры обеспечивают базовые нужды нашей армии", – сказал депутат

Еще один вопрос – энергоэффективность.

"Да, бюджет перекладывает много ответственности на местные бюджеты, но мы требуем, чтобы государственный фонд регионального развития минимум на 50%, согласно закону, был использован на средства энергоэффективности в школах, больницах и других госучреждениях, ибо это тоже дыра, которая выводит из Украины очень много денег", – сказал Березюк.

"И последнее: пенсии. Не может быть разницы между наименьшей пенсией в 949 гривен и даже с поднятием минимальной заработной платы 3 200 гривен. Это позор для украинского общества. Поэтому требуем поднятия минимальной пенсии хотя бы до 1 480 гривен", – заявил он.

Алена Рощенко, УП