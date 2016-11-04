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В Европе говорят, что "Евровидение" пока готовит Аласания

Пятница, 4 ноября 2016, 14:24

Гендиректор Национальной телекомпании Зураб Аласания, который написал заявление об увольнении, до назначения преемника сотрудничать с Европейским союзом вещателей в вопросах подготовки к проведению "Евровидения-2017".

Об этом сообщила Европейский союз вещателей, пишет DW.

"Мы были заранее проинформированы (об отставке Аласания. – ред.) и получили гарантии того, что Зураб Аласания и в дальнейшем сотрудничать с нами по подготовке к проведению песенного конкурса "Евровидение-2017", пока не передаст обязанности своему преемнику", - заявили в союзе.

Аласания заверил Европейский союз вещателей, что подготовка к конкурсу не остановится ни на один день, отметил представитель организации.

В союзе также отметили, что именно украинское правительство через НТКУ несет основное финансовое бремя проведения песенного конкурса "Евровидение-2017".

Как известно, 1 ноября Аласания написал заявление на увольнение по собственному желанию. Он не согласен с тем, что общественное вещание, которое должен появиться в следующем году, будет недофинансировано на значительную сумму.

Кабинет министров на заседании в среду дал Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания право уволить главу Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко пояснил, что Аласанию не уволили, поскольку Кабмин не имеет таких полномочий, а решение может принимать только комитет.

Вместе с Аласанией написали заявления на увольнение его заместителя.

Европейский вещательный союз является организатором конкурса "Евровидение".

Темы: ЕвровидениеСМИЕвропа
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