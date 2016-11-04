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Полиция ищет тех, кто издевался над патрульной и снимал видео

Пятница, 4 ноября 2016, 14:53

Полиция ищет людей, которые издевались над патрульной полицейской, которой стало плохо.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

"Также разыскиваются свидетели этого события. Людей, которые морально издевались над девушкой, привлекут к ответственности и публичным извинениям перед патрульной", - сказано в сообщении.

"Чтобы исключить всевозможные домыслы о состоянии девушки, в соответствующем медицинском учреждении провели необходимые анализы. Результат анализов на алкогольное, наркотическое опьянение, а также влияние лекарственных препаратов - отрицательный", - сообщили в полиции.

Указывается, что сейчас Татьяна находится на стационарном лечении в клинике.

"По словам врачей, его состояние - средней тяжести. В данный момент продолжается обследование организма, диагностировать заболевание пока не удалось. В ближайшее время состоится консилиум врачей, на котором они примут решение о протоколе процедур", - сказано в сообщении.

В четверг председатель патрульной полиции Хатия Деканоидзе обнародовала видео издевательств неизвестных.

"Патрульный полицейский после рабочей смены, после тяжелой работы, едет домой в общественном транспорте - от переутомления теряет сознание", - написала она.

По словам Деканоидзе, "несколько подонков вместо того, чтобы помочь ей - поддержать, предложить воду, вызвать скорую - направляют на нее телефон и издеваются над ней".

Украинская правда

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Темы: полицияМВДДеканоидзе
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