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Кабмин определил, сколько выходных будет на новогодние праздники

Пятница, 4 ноября 2016, 15:12

На новогодние праздники украинцы будут дополнительно 2 выходных.

Об этом говорится в сообщении Минюста в пятницу.

Так, поскольку 1 января (Новый год) выпадает на воскресенье, то 2 января будет выходным днем.

7 января (Рождество) приходится на субботу, поэтому 9 января, понедельник, также будет выходным.

Вообще не рабочими днями определены.

1 января - Новый год;

7 января - Рождество Христово;

8 марта - Международный женский день;

16 апреля - Пасха (Пасха)

1 и 2 мая - День международной солидарности трудящихся;

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы)

4 июня - Троица;

28 июня - День Конституции Украины;

24 августа - День независимости Украины

14 октября - День защитника Украины.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров
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