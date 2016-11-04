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Боевики "ДНР" заявляют, что проведут выборы в 2017 году

Пятница, 4 ноября 2016, 16:25

Боевики "ДНР" заявляют, что намерены провести местные выборы в 2017 году.

Такое заявление главаря боевиков "ДНР" Александр Захарченко передают РИА Новости.

"В 2017 году мы проведем выборы по минским условиям, либо мы проведем их самостоятельно", - сказал он в пятницу.

Как известно, 19 октября в Берлине состоялась встреча "нормандской четверки".

Комментируя результаты встречи, президент Порошенко заявил, что до проведения местных выборов на Донбассе контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы должна получить вооруженная миссия ОБСЕ.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопросо вооруженной миссии ОБСЕ следует поднять только после запуска избирательного процесса в Донбассе.

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Темы: Донбассвиборы
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