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Суд лишил Семенченко звания майора, но капитана оставил

Пятница, 4 ноября 2016, 21:21

Киевский апелляционный административный суд признал законным приказ бывшего исполняющего обязанности командующего Национальной гвардией Николая Балана о лишении народного депутата Семена Семенченко (фракция "Самопомич") воинского звания "майор резерва".

Об этом сообщает источник в суде, передают Українські новини.

Таким образом, суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который признал незаконным и подлежащим отмене приказ Балана о Семенченко звания майора.

"Апелляционный суд признал действия Нацгвардии законными и отменил решение суда первой инстанции", - сказал он.

Как отметил источник, данное решение Киевский апелляционный административный суд огласил в пятницу.

Обновлено. Позже Семенченко прокомментировал решение суда.

"На аппеляцию, которая была назначена судом к рассмотрению в рекордно короткие сроки, были брошены все коррупционные силы. Председательствующая судья Троян (миллион гривен "призов и выигрышей" по декларации) решила постараться усидеть между двух стульев. В итоге было принято уникальное пр своему идиотизму решение: аппеляционная жалоба НГУ была удовлетворена частично. То есть решили майора забрать, а капитана оставить", - написал он на Facebook

В январе Национальная гвардия обнародовала приказ о лишении офицерского звания народного депутата Семена Семенченко (Самопомич).

Прокуратура заявляла, что депутат в августе 2014 года использовал заведомо поддельные документы, в частности временное удостоверение офицера запаса на свое имя путем предоставления их должностным лицам воинской части №3027 для принятия его на военную службу в военном резерве.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Семенченко
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