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Дело о взрыве в ВР: Швайка жалуется на тесноту - суд перенесли

Пятница, 4 ноября 2016, 18:47

Подольский райсуд Киева перенес рассмотрение дела в отношении депутата Киевского горсовета, председателя фракции "ВО "Свобода" Юрия Сиротюка и еще 14 лиц, обвиняемых в участии в массовых беспорядках у здания Верховной Рады 31 августа 2015 года.

Об этом сообщает корреспондент "Українських Новин" с места события.

На заседании 17 ноября суд намерен рассмотреть отвод судье Василию Бородию. Заседание начнется в 11:30.

Отвод был заявлен бывшим министром аграрной политики Игорем Швайкой, который проходит по делу в качестве обвиняемого. Швайка мотивировал отвод тем, что суд, якобы, предоставил неравные условия сторонам обвинения и защиты.

В частности, экс-министр недоволен тем, что адвокаты сидели в тесноте, а у прокуроров, якобы, было много места за столом.

Бородий отметил, что зал рассчитан на 50 человек, а место было мало потому, что на заседание пришло много свободных слушателей.

Как известно, во время массовых пикетов под Радой 31 августа 2015 года из толпы под ноги бойцам Нацгвардии, охранявшим порядок, бросили боевую гранату. В результате погибли бойцы Нацгвардии Игорь Дебрин, Александр Костин, Дмитрий Сластников и Богдан Дацюк.

Всего во время столкновений под Верховной Радой пострадало 122 человека.

Недовольство протестующих вызвало рассмотрение Радой изменений в Конституцию относительно децентрализации. Они считали, что эти изменения принимаются в интересах России и дадут слишком много прав сепаратистам.

В метании гранаты обвиняется экс-боец батальона "Сич", сформированного из "свободовцев", Игорь Гуменюк.

28 апреля партия "Свобода" заявила о завершении расследования Национальной полицией дела о массовых беспорядках у здания Рады.

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