Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Против Цукерберга возбудили дело за отказ Facebook удалять посты

Пятница, 4 ноября 2016, 19:29

В Германии прокуратура Мюнхена начала расследование против основателя Facebook Марка Цукерберга и ведущих менеджеров компании за отказ удалять посты, которые содержат язык вражды.

Об этом сообщает издание Spiegel Online.

Под следствием также находятся: главный операционный директор Шерил Сандберг, директор с европейской политики Ричард Аллан и Ева-Мария Киршзипер, которая возглавляет берлинский офис компании.

Сообщается, что расследование было инициировано после того, как баварский адвокат сообщил в полицию о компании, обвинив руководство Facebook в том, что оно позволяет, чтобы расизм, отрицание Холокоста и угрозы насилия оставались в сети без последствий.

В частности речь идет о серии постов, о которых было сообщено компанию, но которые не были удалены.

Как отмечает издание, в Германии Facebook обязан удалять весь контент, о котором было сообщено, что он содержит язык вражды.

Сообщается, что предыдущее уголовное дело против Цукерберга еще в начале года провалилась после того, как прокуроры заявили, что не могут осуществить расследование, поскольку обвиняемый не проживает в рамках немецкого правосудия.

Европейская правда

Темы: соцсетиГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
соцсети
Доходы Twitter от рекламы сократились почти вдвое – Маск
В Норвегии Facebook и Instagram запретили отслеживание пользователей для рекламы
Россияне запустили фейк о применении "Азова" и "Кракена" во Франции – ЦПД
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
Харьков под ракетным ударом, в городе слышны взрывы
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: