Против Цукерберга возбудили дело за отказ Facebook удалять посты

В Германии прокуратура Мюнхена начала расследование против основателя Facebook Марка Цукерберга и ведущих менеджеров компании за отказ удалять посты, которые содержат язык вражды.

Об этом сообщает издание Spiegel Online.

Под следствием также находятся: главный операционный директор Шерил Сандберг, директор с европейской политики Ричард Аллан и Ева-Мария Киршзипер, которая возглавляет берлинский офис компании.

Сообщается, что расследование было инициировано после того, как баварский адвокат сообщил в полицию о компании, обвинив руководство Facebook в том, что оно позволяет, чтобы расизм, отрицание Холокоста и угрозы насилия оставались в сети без последствий.

В частности речь идет о серии постов, о которых было сообщено компанию, но которые не были удалены.

Как отмечает издание, в Германии Facebook обязан удалять весь контент, о котором было сообщено, что он содержит язык вражды.

Сообщается, что предыдущее уголовное дело против Цукерберга еще в начале года провалилась после того, как прокуроры заявили, что не могут осуществить расследование, поскольку обвиняемый не проживает в рамках немецкого правосудия.

Европейская правда