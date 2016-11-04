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В Черкассах жгут шины: не нравится будущий председатель Нацполиции области

Пятница, 4 ноября 2016, 20:44

Глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе пообещала отреагировать на ситуацию с назначением нового главы Нацполиции в Черкасской области, приняв во внимание мнение общественности.

Об этом она сказала в комментарии ZN.UA вечером в пятницу, 4 ноября.

"Мы будем советоваться со всеми, в том числе, с общественностью. И примем решение", – пообещала Деканоидзе.

На уточняющий вопрос о позиции министра внутренних дел Арсена Авакова, глава НПУ ответила, что консультации с ним также будут проведены.

По информации издания, черкасские активисты обратились к главе МВД Авакову, заявив, что они выступают категорически против назначения Валерия Лютого начальником ГУ НПУ в Черкасской области.

"Этот человек был советником одиозного мэра Харькова Геннадия Кернеса, на выборах в Кривом Роге способствовал фальсификациям в пользу представителя "Оппоблока" Юрия Вилкула, а каких либо успехов в борьбе с преступностью громада Кривого Рога не видит", – сказано в обращении, подписанном представителями ГО "Автомайдан-Черкассы", ОК "Азов-Черкассы", "Правого сектора", "Ультрас-Черкассы", "Союза ветеранов ВДВ", ВО " Свобода" и других организаций и политсил, а также местными депутатами.

Авторы обращения обратили внимание, что по результатам аттестации Лютый был рекомендован на понижение в должности из-за низких баллов, полученных при тестировании.

Ранее активисты уже обращались к Авакову с просьбой назначить начальником полиции области руководителя патрульной полиции города Вадима Лесничука.

В тоже время, как сообщили источники ZN.UA в МВД, из-за позиции министра, а также заместителя главы НПУ – начальника Криминальной полиции Вадима Трояна начальника ГУ НПУ в Черкасской области не могут назначить уже в течение нескольких месяцев.

В частности, Троян является ярым противником назначения Лесничука на эту должность.

3 и 4 ноября активисты ряда общественных организаций и представители политических сил протестуют против назначения Лютого начальником ГУ НПУ в Черкасской области, а также требуют проведения прозрачного конкурса на эту должность.

В частности, как сообщает издание ПроВсе, вечером под зданием местного управления полиции горели шины.

 
Фото из FB Яны Бондаренко

Валерий Лютый работает в органах внутренних дел с 1985 года.

В разное время он занимал должности начальника ГАИ Харькова и Харьковской области, заместителя начальника ГУ МВД в Харьковской области.

В 2010 Лютый году ушел из МВД на пенсию, а в 2013 – стал советником харьковского городского головы Геннадия Кернеса по вопросам транспорта.

В сентябре 2015 года Лютый возглавил полицию Кривого Рога. Во время выборов мэра города народный депутат Егор Соболев заявлял, что начальник полиции Лютый избил его помощника Виталия Чернявского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияАваковДеканоидзеЧеркассы
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