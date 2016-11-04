Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман рассказал, на что пошел третий транш от МВФ

Пятница, 4 ноября 2016, 23:21

Средства, которые Международный валютный фонд предоставил Украине в течение последних шести месяцев, в настоящий момент находятся в валютных резервах страны.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире программы Шустер. LIVE, сообщает "Укринформ".

"Наше правительство за шесть месяцев получило транш Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл. США. Куда ушли эти деньги? Эти деньги пошли в валютные резервы нашей страны", - сказал он.

Гройсман заверил, что эти средства сейчас неприкосновенны, поскольку удерживают стабильность национальной валюты.

Темы: ГройсманМВФ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
Харьков под ракетным ударом, в городе слышны взрывы
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: