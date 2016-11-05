В очередях на границе с Польшей стоят более 1200 автомобилей

По состоянию на 22:00 4 ноября в очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 1270 автомобилей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Устилуг" стоят 400 машин, "Рава-Руська" - 300, "Ягодин авто" - 280, "Угринов" - 100, "Грушев" - 70, "Краковец" - 70, "Шегини" - 50.

В пункте пропуска "Смильница" очередей нет.

На границе с Венгрией в очередях в ПП "Лужанка" стоят 40 автомобилей.

На границе со Словакией, Молдовой и Румынией автомобильных очередей не зафиксировано.