Боевики ИГИЛ взяли в заложники 1600 мирных жителей Мосула

Боевики ИГИЛ взяли в заложники 1600 мирных жителей иракского города Мосул и используют их в качестве живого щита во время воздушных бомбардировок.

Об этом говорится в сообщении Центра новостей ООН.

Также пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека Равина Шамдасани заявила, что террористы ИГИЛ продолжают массовые казни заложников.

"Так, в ООН поступила информация об убийстве в эту среду 180 бывших государственных служащих в восточном пригороде Мосула Каджали. Есть опасения, что террористы, возможно, убили в самом Мосуле около 200 человек. Сейчас в Управлении пытаются проверить эту информацию", - говорится в сообщении.

Кроме того, поступают сообщения, что ИГИЛ в среду вывезли 150 семей из города Хаммам аль- Алил в Мосул. Экстремисты используют громкоговорители, приказывая жителям близлежащих деревень выходить с вещами из домов, угрожая расправой тем, кто не подчинится.

Шамдасани сообщила, что террористы насильно вербуют в свои ряды детей в возрасте 9-10 лет и используют их в качестве боевиков в Мосуле.