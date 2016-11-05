Пентагон заявил об уничтожении одного из лидеров Аль-Каиды

В результате удара США в Афганистане был уничтожен один из высокопоставленных лидеров "Аль-Каиды".

Об этом говорится в сообщении Пентагона в пятницу, передает Reuters.

Фарук аль-Катани являлся лидером группировки на северо-востоке Афганистана, он занимался восстановлением безопасных убежищ для боевиков.

Аль-Катани был убит 23 октября в провинции Кунар.

Отмечается, что Пентагон продолжает оценивать результаты другого удара, который был нанесен в тот же день для убийства еще одного лидера "Аль-Каиды" в Афганистане Билала аль-Утаби.