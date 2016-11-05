Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чалый: Украинцы могут повлиять на результаты выборов в США

Суббота, 5 ноября 2016, 08:53

Многочисленная украинская община США, насчитывающая более 1,5 миллиона человек, вместе с другими выходцами из Восточной Европы, способна существенно повлиять на картину президентских выборов, которые пройдут в США 8 ноября.

Такое мнение высказал посол Украины в США Валерий Чалый.

"Одно из отличий этих выборов заключается в том, что роль украинской диаспоры, как и диаспор польской, балтийских стран, румынской, - очень выросла ... Количество граждан украинского происхождения - более 1,5 млн в Соединенных Штатах. Не все они политически активны, но даже та часть, которая придет голосовать, может иметь очень серьезное влияние", - отметил он.

Чалый подчеркнул, что это влияние критически важно для кандидатов, поскольку борьба происходит в тех штатах, где не наблюдается четкой победы того или иного политика.

"Именно в этих штатах есть большая украинская диаспора", - добавил он и уточнил, что речь идет об Огайо, "где украинцев более 60 тыс. и активно действуют украинские организации"; о Пенсильвании, "где очень важна ситуация, но есть преимущество одного из кандидатов (Клинтон), о Флориде, "где предыдущий результат во многом покажет тенденцию и возможный итог по выборам в целом".

Кроме того, украинская община сосредоточена на западном побережье, в частности, в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон. Серьезная борьба будет вестись в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк, где представлено много выходцев из Восточной Европы.

Дипломат также обратил внимание на некоторые изменения в выборе украинских американцев между кандидатами.

"Традиционно диаспора голосовала за республиканцев, а сейчас у них начались размышления по поводу кандидата от Республиканской партии", - сказал Чалый.

Укринформ

Темы: виборыСШАЧалый
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
Харьков под ракетным ударом, в городе слышны взрывы
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: