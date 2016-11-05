Выборы в США: Спецслужбы предупредили об угрозе терактов

Спецслужбы США предупредили власти о потенциальной угрозе терактов со стороны группировки "Аль-Каида" в день голосования на президентских выборах, которые состоятся 8 ноября.

Об этом пишет DW.com со ссылкой на телеканал CBS.

Согласно сообщению, вероятные цели террористов могут располагаться в штатах Нью-Йорк, Техас и Вирджиния.

Как пояснили агентству Reuters источники в правительстве США в Вашингтоне, власть собирает данные разведки о возможных терактах, может устроить "Аль-Каида" в период выборов, поэтому спецслужбы разослали представителям центральной и местной власти информацию о возможной угрозе. Впрочем, источник агентства добавил, что уровень угрозы находится на низком уровне и о какой-либо конкретике речи не идет.

Также в ФБР заверили, что службы безопасности остаются настороже и полностью готовы защитить США от террористических атак.

В свою очередь, телеканал CBS со ссылкой на неназванного представителя ФБР сообщил, что на федеральном и региональном уровне происходит ежедневный обмен разведывательной информацией. ФБР работает в сотрудничестве с правоохранительными и разведывательными органами "для выявления и ликвидации любой потенциальной угрозы общественной безопасности".