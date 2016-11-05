Сутки в АТО: 5 военных ранены
За минувшие сутки в результате боевых действий ранены 5 украинских военных, погибших нет.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но 5 военнослужащих получили ранения", - сказал он.
При этом спикер по вопросам АТО не уточнил, где именно и при каких обстоятельствах получили ранения военные.
Лысенко сообщил, что 2/3 эпизодов активности российско-оккупационных войск приходится на мариупольское направление.
По его словам, на участке фронта Гнутово-Широкино противник массово применяет минометы и пушки.
"За прошедшие сутки по нашим позициям было выпущено более 70 боеприпасов из тяжелого вооружения врага", - сказал он, добавив, что самый мощный минометный обстрел со стороны противника произошел в Красногоровке.
"В целом боевые действия продолжаются по всему фронту, и украинские войска вынуждены открывать ответный огонь", - отметил Лысенко.
Украинская правда