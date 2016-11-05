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В Госпогранслужбе напомнили о правилах посещения Крыма и ОРДЛО

Суббота, 5 ноября 2016, 11:58

Госпогранслужба обращает внимание граждан Украины и других государств, что нарушение порядка въезда на территорию временно оккупированной АР Крым и в отдельные районы Донецкой и Луганской областей через закрытые пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предусматривают уголовную и административную ответственность.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ от 5 ноября.

В частности, уголовная ответственность предусмотрена ст.332-1 УК Украины, административная - ст.204-1 и ст.204-2 КУоАП.

"Указанные территории являются неотъемлемой частью Украины, на которые распространяется действие Конституции и законов Украины. Пограничное ведомство обращается к гражданам, профсоюзам, учреждениям и общественным организациям - учесть эту информацию и в случае приглашения на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства уточнять у них, не посещали ли они - прежде всего незаконно - временно окупированную территорию Крыма и ОРДЛО", - отметили в ГПСУ.

"При пересечении границы иностранцем или лицом без гражданства в случае, если сотрудники ГПСУ устанавливают факты посещения вышеупомянутых территорий вопреки установленному порядку - пограничники действуют в соответствии с законодательством Украины", - добавили в ведомстве.

Порядок посещения оккупированной территории АР Крым и ОРДЛО регламентируются соответствующим законодательством Украины, напомнили в ГПСУ.

Украинская правда

Темы: КрымДонбассграница
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