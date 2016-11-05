Луценко рассказал, когда начнется преследование Новинского

По делу о давлении на УПЦ со стороны экс-президента Виктора Януковича и олигарха Вадима Новинского есть показания и свидетельства не только "правой руки" митрополита Владимира Александра Драбинко.

Об этом в комментарии журналистам в эфире телеканала "112 Украина" сообщил Генпрокурор Юрий Луценко перед встречей с семьями погибших героев "Небесной сотни" в Киеве

"Ложью является то, что все показания по этому делу держатся на показах самого Драбинко. Это неправда. У нас есть показания других людей, которые свидетельствуют о роли и Януковича, и Захарченко (Виталий Захарченко, экс-глава МВД), и Каряки, и народного депутата Вадима Новинского", - отметил Луценко.

"Именно поэтому я обращаюсь к Верховной Раде... Рассчитываю, что уже на следующей неделе состоится заседание комитета, а на следующей пленарной неделе (15-18 ноября) мы получим решение, которое сделает возможным уже уголовное преследование народного депутата", - добавил генпрокурор.

По словам генпрокурора, он не является "сторонником анонсировать представления (против народных депутатов), но в настоящее время в ГПУ прорабатывают дела, в которых фигурируют "не менее 15 депутатов".

"Это не означает, что уже завтра я могу подать представление (на лишение неприкосновенности и привлечение к ответственности). Следствие продолжается. Как только будет установлено достаточное количество фактов - представления будут. Сейчас достаточно фактов для аргументации есть только в отношении нардепа Новинского, который по версии следствия является соучастником преступлений Януковича, который хотел поставить под контроль УПЦ", - сказал Луценко.

Также Луценко отметил, что является "противником громких заявлений" в деле Майдана.

"Выступаю за то, чтобы уже в этом году передавать дела по обвинению Януковича в суд. В связи с этим делаю определенные шаги, которые не всегда поддерживаются адвокатами "Небесной сотни", поэтому я сегодня решил общаться с семьями погибших без посредников, объясняя свои планы, намерения и действия... Они, наверняка, имеют право услышать полную - насколько это возможно - информацию о ходе расследования дела", - добавил он.

3 ноября генпрокурор Юрий Луценко направил в Верховную Раду представление, в котором просит разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата Вадима Новинского.

Регламентный комитет Верховной Рады должен рассмотреть представление ГПУ не быстрее, чем через неделю. Сам Новинский считает намерение Луценко просить Раду дать разрешение на его преследование политически мотивированным.

4 ноября глава СБУ Василий Грицак сообщил, что нардеп Вадим Новинский в пятницу утром покинул территорию Украины и вылетел в Грецию.

Как известно, согласно приказу Луценко, расследованием "Большого уголовного дела" экс-президента Виктора Януковича и его окружения будет заниматься новое "Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями".

Общественная организация "Адвокатская совещательная группа" заявила, что Юрий Луценко расформированием департамента спецрасследований, который занимался "большим делом Януковича", разваливает центр расследования и выводит из-под уголовной ответственности экс-президента Виктора Януковича и его окружение.

Группа адвокатов, которые в том числе ведут дела потерпевших на Майдане, заявляют, что своим приказом Луценко фактически уничтожил департамент как центр расследований преступлений прошлой власти, в том числе преступлений против Майдана.

В свою очередь Луценко заявил, что реорганизовал департамент, который занимался делами Януковича и его окружения, из-за нежелания его руководителя Сергея Горбатюка передать экономические дела на процедуру заочного осуждения.

Украинская правда