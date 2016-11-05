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В прокуратуре утверждают, что сообщение о складе магазина оружия - неправда

Суббота, 5 ноября 2016, 14:58

В прокуратуре Киева называют "ложной" информацию о результатах спецоперации по выявлению под Киевом бункера с оружием.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева от 5 ноября.

"В связи с распространением ложной информации о результатах спецоперации по выявлению в пригороде столицы бункера с оружием ... уполномочены заявить: 4 ноября, на территории дачного поселка в Бориспольском районе Киевской области в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного хранения и изготовления оружия столичные правоохранители провели обыски и изъяли значительное количество предметов, внешне похожих на боевое оружие и боеприпасы", - заявили в прокуратуре.

Также в помещении было  обнаружено оборудование, на котором - по всем признакам - осуществлялся ремонт и переделка оружия.

"В настоящее время владелец этого склада установлен и вызван на допрос. Им оказался местный предприниматель. Никакие подтверждающие документы о законности происхождения предметов, обнаруженных в бункере, и приобретения оборудования для переработки оружия им до сих пор не предоставлены", - говорится в заявлении прокуратуры.

Также в ведомстве сообщили: по результатам обысков, к которым были привлечены специалисты-взрывотехники, для проведения экспертизы изъяты только те предметы, которые по своим техническим характеристикам могут быть боевыми припасами или оружием и использоваться по назначению.

"В частности изъяты около 20 ящиков с предметами, похожими на боеприпасы к различного вида оружию, а также предметы, похожие на пулеметы, противотанковые мины и пушки. Кроме того, изъяты детали к оружию, а именно стволы и обратные пружины к затворов. Предметы, которые по данным специалистов являются макетами оружия - при обыске не изымались", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что после проведения необходимых экспертиз будет определена окончательная правовая квалификация содеянного уголовного преступления.

 
 
 

Как известно, владелец оружейного магазина Геннадий Конев сообщил "Украинской правде. Киев", что "тайник" оружия, который 4 ноября разоблачили под Киевом правоохранители, на самом деле является складом макетов легального столичного интернет-магазина "Парабеллум", где прошла уже не одна проверка.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратураоружие
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