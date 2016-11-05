Аброськин: Преступная жизнь в "ДНР" бурлит

За 10 месяцев текущего года полиция Донетчины зарегистрировала 411 уголовных правонарушений, совершенных на временно оккупированной территории области.

Об этом 5 ноября сообщил глава облуправления Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Наибольшее количество обращений поступило из Донецка - 257, Горловка - 53, Макеевка - 36, Дебальцево - 25, Енакиево - 17 и Ясиноватая - 8", - сообщил он.

По данным главы облуправления НП, чаще всего жители "ДНР" подвержены угонам личных транспортных средств: в Госавтоинспекции зафиксировано 105 таких преступлений.

"Также - кражи личного имущества (58) и факты мошенничества (21). Нам известно о 25 фактах, совершенных на оккупированной территории, убийствах и 21 случае похищения граждан, кроме этого, поступили заявления о 17 инцидентах незаконного лишения свободы. И это только официальные обращения", - сообщил Аброськин.

"Полной статистики о криминогенной ситуации в "ДНР" нет. Как говорят пострадавшие, на оккупированной территории, преступления совершают и боевики и "полицейские", на себя заявления они не принимают, иногда даже угрожают расправой." ДНР "имитирует молодую правовом государстве, но это только имитация... Граждане, пострадавшие в "молодой республике" от рук преступников, с заявлениями обращаются в полицию Донетчины на подконтрольной украинской власти территории области", - подытожил глава облуправления НП.

Украинская правда