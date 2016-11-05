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Консультативная миссия ЕС хочет расширения полномочий НАБУ, НАПК и САП

Суббота, 5 ноября 2016, 15:49

Председатель Консультативной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас выступает за расширение полномочий НАБУ, НАПК и САП.

Об этом он заявил в субботу на открытой дискуссии с журналистами и общественными деятелями, организованной КМЕС и НАБУ, сообщает сайт Консультативного миссии ЕС.

Вспомнив о недавней подаче электронных деклараций в Украине, Ланчинскас отметил, что высокий уровень количества заполненных деклараций среди высших должностных лиц - положительный знак, за что их следует похвалить.

По его словам, это лишь первый шаг, поскольку, чтобы борьба с коррупцией была действительно успешной, такие антикоррупционные учреждения, как НАБУ, НАПК и САП, должны получить полномочия и ресурсы и действовать независимо в соответствии с законодательством.

"Единственные, кто выигрывают от неполноценного функционирования этих учреждений или межведомственного соперничества - преступники", - сказал глава КМЕС.

Он также отметил особую роль журналистов и общественных активистов в борьбе с коррупцией.

Как сообщалось, ранее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что волна всеобщего возмущения коррупцией, связанная с обнародованием электронных деклараций чиновников, свидетельствует о необходимости сохранить и расширить полномочия НАБУ, а также создать антикоррупционный суд.

Украинская правда

Темы: ЕСНАБУНАПКкоррупция
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