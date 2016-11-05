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Луценко поедет в Гаагу убеждать МУС расследовать события Майдана

Суббота, 5 ноября 2016, 17:43
Луценко поедет в Гаагу убеждать МУС расследовать события Майдана

Генпрокурор Юрий Луценко в 20-х числах ноября намерен провести в Гааге переговоры с представителями Международного уголовного суда о подследственности расследования преступлений против активистов Евромайдана.

Об этом он сообщил журналистам после встречи с членами семей Героев Небесной Сотни в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Представители МУС сомневаются в том, что события на Майдане могут быть напрямую предметом рассмотрения в Гааге… потому что для этого нужно доказать, что в Украине нет возможности проводить следствие и суд по этим вопросам", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что Украина действительно может вести следствие и суд (хотя бы заочный) по этим преступлениям, но во время консультаций с представителями МУС было найдено понимание, что события на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году стали лишь частью цепи, которая привела к войне в Украине, что уже подпадает под юрисдикцию МУС.

"Наша версия, которую я собираюсь обсудить в Гааге, сводится к следующему: Янукович и его окружение сначала в попытке удержать свою власть для грабежа страны пошли на давление против демонстрантов, которые выступали против его курса, потом на их физическое уничтожение, потом он перелетел на Восток Украины и пытался расколоть страну, когда это не удалось, он перелетел на территорию России, а потом в Крым для того, чтобы "освятить" аннексию Крыма… Фактический состав госизмены, который привел к тому, что с большой долей вероятности является подследственностью МУС", - пояснил Луценко.

Ввиду этого, по мнению генпрокурора, события на Майдане в Киеве и событий в Харькове, Донецке, Одессе и других городах Украины, а потом боевые действия на востоке страны привели к военным преступлениям.

"Об этом я буду говорить в Гааге в 20-х числах этого месяца", – сообщил генпрокурор.

Он также отметил, что МУС были удовлетворены количеством и качеством материалов, которые были предоставлены им военной прокуратурой Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуценкоМайданЯнукович
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