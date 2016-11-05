Минобороны: двое военных погибли из-за детонации боеприпаса
В ночь на 2 ноября в одной из оперативно-тактических группировок в зоне АТО двое военнослужащих погибли, вероятно, из-за детонации боеприпаса.
Об этом сообщает в субботу сайт Минобороны.
"По предварительным выводам специалистов, причиной трагедии, приведшей к гибели двух военнослужащих Вооруженных Сил Украины, стала детонация боеприпаса в канале ствола", - говорится в сообщении.
На основании приказа Министерства обороны, с целью выяснения причин и обстоятельств трагедии назначено служебное расследование, которое проводит Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.
Решением начальника Генштаба - Главнокомандующего ВСУ создана специальная комиссия, которая работает на месте происшествия.
Выводы по результатам служебного расследования будут доведены до общественности и обнародованы в СМИ.
Украинская правда