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С дачи Пшонки исчезли мраморные львы

Суббота, 5 ноября 2016, 18:55

С дачи экс-генпрокурора Виктора Пшонки исчезли два мраморных льва, стоявшие перед входом в дом.

Об этом сообщила в субботу в Facebook журналист Наталья Тарасовская.

С дачи Пшонки исчезли мраморные львы
С дачи Пшонки исчезли мраморные львы
Все фото с Facebook Тарасовской

"С дачи Пшонки украли двух последних мраморных львов", - написала она, добавив, что еще в июле львы были на месте.

Еще в июле львы были на месте
Еще в июле львы были на месте

Как известно, Пшонка исчез из Украины во время событий Евромайдана 2014 года. Находится в розыске.

Последний раз он появлялся на публике 13 апреля 2014 года в российском городе Ростов-на-Дону, где он давал пресс-конференцию вместе с бывшим президентом Виктором Януковичем и экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко.

После бегства из Украины и этой пресс-конференции Пшонка ни разу не комментировал обвинения Генпрокуратуры Украины.

В Генпрокуратуре журналистам рассказали, что Пшонке сообщено о подозрении в совершении преступлений и он объявлен в розыск.

Но уголовное производство относительно разворовывания 69 млн гривен, выделенных для ремонта помещений ГПУ, остановлено, поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия и суда, а его местонахождение неизвестно.

"Остальные эпизоды преступной деятельности Пшонки расследуются", - говорится в письме Генеральной прокуратуры на запрос программы "Схемы".

Журналисты программы недавно выяснили, что семья Пшонки вывезла свой ювелирный бизнес из города Краматорск в Крым после аннексии украинского полуострова Россией.

Украинская правда

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