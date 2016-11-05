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В Стамбуле полиция водометами и газом разогнала митинги против ареста журналистов

Суббота, 5 ноября 2016, 20:12

В Стамбуле полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, которые вышли на улицы после ареста журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet и лидеров прокурдской Демократической партии народов.

Как сообщает ВВС, одна из групп протестующих собралась у мечети в стамбульском районе Бешикташ: они выкрикивали лозунги о "фашистской" политике власти. Вскоре полицейские начали поливать протестующих водой.

Еще одна группа демонстрантов попыталась сделать маршем в редакцию оппозиционной газеты Cumhuriyet, 9 журналистов которой в субботу были арестованы по обвинению в связях с боевиками Рабочей партии Курдистана и движением мусульманского проповедника Фетхуллах Гюлена, который живет в США.

Среди арестованных - главный редактор издания, известный в стране карикатурист и оппозиционный колумнист.

Темы: ТурцияСМИполициямитинги
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