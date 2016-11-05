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В Краматорске "заминировали" вокзал, пассажиров эвакуировали

Суббота, 5 ноября 2016, 20:25

В Краматорске из-за анонимного сообщения о минировании железнодорожного вокзала пассажиров и персонал "Укразилизныци" эвакуировали.

Об этом сообщили вечером 5 ноября в управлении Нацполиции в Краматорске.

Сообщение о минировании поступило в колл-центр НП около 17:45.

"Здание окружено правоохранителями, на месте работают взрывотехники, периметр вокзала охраняют полицейские Краматорского ОП и патрульной полиции", - говорится в сообщении.

 
 

Украинская правда

Темы: КраматорскУкрзализныцяполиция
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