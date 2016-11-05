В Краматорске "заминировали" вокзал, пассажиров эвакуировали
Суббота, 5 ноября 2016, 20:25
В Краматорске из-за анонимного сообщения о минировании железнодорожного вокзала пассажиров и персонал "Укразилизныци" эвакуировали.
Об этом сообщили вечером 5 ноября в управлении Нацполиции в Краматорске.
Сообщение о минировании поступило в колл-центр НП около 17:45.
"Здание окружено правоохранителями, на месте работают взрывотехники, периметр вокзала охраняют полицейские Краматорского ОП и патрульной полиции", - говорится в сообщении.
Украинская правда