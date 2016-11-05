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Медведев: Отношения РФ и США "ниже плинтуса", из-за Украины и Обамы

Суббота, 5 ноября 2016, 20:46

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения между США и Россией упали "ниже плинтуса", до "беспрецедентно низкой точки" они пришли "благодаря стараниям администрации президента Обамы".

Об этом Медведев заявил в интервью Второму телеканалу Израиля.

"Эти отношения сейчас находятся на очень низкой точке, крайне низкой. Откровенно сказать, когда мы начинали контакты с действующей администрацией Обамы, я не мог себе представить, что они дойдут до такой беспрецедентно низкой точки. У нас были вполне приличные периоды в отношениях, и общие задачи, которыми мы занимались и которые решили - договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, урегулирование ситуации вокруг Ирана и целый ряд других тем", - заявил он.

Медведев добавил, что "из-за того, что произошло на Украине, благодаря стараниям администрации президента Обамы эти отношения упали, что называется, ниже плинтуса, они стали совсем низкими".

"И это ни наша вина, ни наш выбор. Мы заинтересованы в том, чтобы эти отношения были нормальными, но нам по большому счету все равно, кто будет президентом", - заявил Медведев.

По его словам, это связано с тем, что "любой президент США будет прежде всего ориентироваться на американские интересы".

"Неважно, возглавляют администрацию США республиканцы или демократы, они все равно придерживаются достаточно близких позиций по основному набору внешнеполитических приоритетов", - добавил премьер РФ.

Также Медведев отметил, что, по его мнению, "повлиять на результат американских выборов невозможно".

"Несколько дней назад президент Путин об этом правильно сказал, что Америка - это что, банановая республика, что ли, на которую можно надавить и сказать: президентом будет такой-то ... Нет", - добавил он и отметил: "Мы готовы, и об этом говорили неоднократно, к установлению нормальных, продуктивных отношений с любым президентом США".

Темы: РосcияСШАМедведев
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