Специалисты предупреждают о рисках расширения полномочий полиции

Законодательные изменения по расширению полномочий сотрудников правоохранительных органов, предложенные МВД и Нацполицией, создают риски коррупционного характера и позволяют полицейским необоснованно применять к гражданам спецсредства, отмечают правозащитники.

Так, юрист Денис Кобзин (Харьковский институт социальных исследований), в комментарии для DT.UA отметил, что предложенная норма КоАП об осмотре на алкогольное опьянение без необходимости привлекать двух свидетелей снижает его объективность и создает коррупционные риски.

"Фактически, на дороге слово человека будет против слова полицейского. Свидетели нужны также для фиксации исправности прибора, который применяется, строгого соблюдения процедуры осмотра и для предотвращения взаимных обвинений - как со стороны водителя, так и со стороны полицейского", - указывает он.

По его словам, предложенное изменение повлияет на повседневную практику полицейской работы в ходе десятков тысяч проверок на дорогах.

"Особенно опасным это мероприятие становится в сочетании с другими предложениями - изменением оснований для остановки ТС (дающих возможность остановить любое ТС без каких-либо других оснований), запретом оставлять автомобиль без разрешения, принципом непрерывности несения службы, обязанностью подчиняться всем требованиям полицейского", - заключает он.

В свою очередь правозащитник Евгений Крапивин (Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов) указывает, что предложенная МВД правка к закону "О Национальной полиции", которая касается применения спецсредств, позволит полицейским применять наручники практически в любой ситуации.

"Норма применения наручников распространяется и на людей, совершивших админнарушения, которые сопротивляются или намерены уйти. Это потенциально очень большая группа людей, дает полицейскому право использовать наручники практически в любой ситуации, в отношении кого угодно", - указывает он.

По его словам, для адекватного применения этого пункта в законе следует четко прописать категории лиц, в отношении которых могут применяться такие средства.

Необходимо также конкретизировать перечень правонарушений и действий, при которых они могут быть использованы.

Как сообщалось, в МВД и Нацполиции подготовили окончательную концепцию жестких законодательных изменений по расширению полномочий правоохранительных органов, формальным поводом для которых стало убийство двух патрульных полицейских в Днепре.