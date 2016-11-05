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Украинцев на западе предупредили об очень сильных дождях и ветре

Суббота, 5 ноября 2016, 22:12

6 и 7 ноября по территории Закарпатской области и в горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей ожидаются очень сильные дожди, порывы ветра 15-20 м/с, в высокогорных районах Карпат - 25-30 м/с.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГосЧС, 6-7 ноября при сильных ливнях в Карпатах существует угроза образования селевых потоков.

Граждан призвали соблюдать правила безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение", - призвали в ГосЧС. 

Темы: погода
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