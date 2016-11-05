В Турции полиция водометами разогнала несогласных с арестами

На улицах Стамбула полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы рассеять протестующих, вышедших на улицы после ареста журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet, а также лидеров прокурдской Демократической партии народов (ДПН).

Об этом сообщает BBC.

Одна из групп протестующих собралась у мечети в стамбульском районе Шишли. Они выкрикивали лозунги о "фашистской" политике властей. Вскоре полицейские начали поливать протестующих водой.

Еще одна группа демонстрантов попыталась дойти маршем до редакции оппозиционной газеты Cumhuriyet, девять журналистов которой в субботу были арестованы по обвинениям в связях с боевиками Рабочей партии Курдистана и движением живущего в США мусульманского проповедника Фетхуллы Гюлена.

Непосредственно у здания редакции газеты также проходила акция протеста.

Среди арестованных - главный редактор издания, известный в стране карикатурист и оппозиционный колумнист.

Также, как сообщалось, в пятницу были взяты под стражу лидеры прокурдской Демократической партии народов (ДПН).