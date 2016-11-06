Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трампа увели со сцены во время выступления в Неваде

Воскресенье, 6 ноября 2016, 02:52

Сотрудники службы безопасности кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа увели его со сцены во время выступления перед избирателями в городе Рено в штате Невада.

Об этом сообщает BBC.

О том, какую угрозу заметили агенты, не сообщается. Через несколько минут Трамп снова появился перед публикой.

"Никто не говорил, что нам будет просто, я хочу поблагодарить службу безопасности", - сказал кандидат.

На кадрах, що показали по телебаченню, видно як поліція виводила людину з руками за спиною, пише Reuters.

За даними телеканалу CNN,  підозрюваний, як з'ясувалося, не мав при собі зброї.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
США
Байден хочет профинансировать оружие для Тайваня в рамках бюджета для Украины - FT
Пентагон прогнозирует, что контрнаступление Украины будет тяжелым и длительным
США не видят в вагнеровцах угрозы для НАТО
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: