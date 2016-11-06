Трампа увели со сцены во время выступления в Неваде

Сотрудники службы безопасности кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа увели его со сцены во время выступления перед избирателями в городе Рено в штате Невада.

Об этом сообщает BBC.

О том, какую угрозу заметили агенты, не сообщается. Через несколько минут Трамп снова появился перед публикой.

"Никто не говорил, что нам будет просто, я хочу поблагодарить службу безопасности", - сказал кандидат.

На кадрах, що показали по телебаченню, видно як поліція виводила людину з руками за спиною, пише Reuters.

За даними телеканалу CNN, підозрюваний, як з'ясувалося, не мав при собі зброї.