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Президент Филиппин считает Путина своим кумиром

Воскресенье, 6 ноября 2016, 05:45

Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал президента РФ Владимира Путина своим кумиром.

Об этом он заявил в интервью арабской телекомпании Al-Jazira, пишет Радио Свобода.

По словам Дутерте, российский президент действует, как и требуется от главы государства.

В видеоролике, предваряющем интервью, корреспондент показывает филиппинскому президенту таблички с именами разных политиков и названиями государств и просит его коротко ответить то, что первым делом приходит на ум. При появлении карточки c надписью Vladimir Putin Дутерте, не колеблясь, отвечает: "Мой кумир".

На сайте издания Business Insider, опубликовавшем видеоролик, содержится также сообщение о том, что нынешнее высказывание президента Филиппин о Путине не первое. Теплое отношение к Путину вписывается в его политику изменения линии Филиппин на международной арене. Так, он неоднократно резко и критически отзывался о США и президенте Бараке Обаме. При этом его отношение к Китаю и России – подчеркнуто благоприятное.

Дутерте выразил надежду на то, что, возможно, посетит Россию и проведет переговоры с Путиным. 20 октября он заявил, что хотел бы сказать российскому президенту, что есть только три государства, которые противостоят остальному миру, – это Китай, Филиппины и Россия.

Темы: ФилиппиныПутин
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