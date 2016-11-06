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В Харькове в ДТП с участием маршрутки погибло 3 человека

Воскресенье, 6 ноября 2016, 08:43

В Харькове на ул.Гвардейцев Широнинцев,49 поздно вечером в субботу произошла авария с участием маршрутного автобуса и автомобиля Chevrolet Cruze.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова, ДТП произошло в субботу около 22.45.

"По предварительным данным, в результате аварии погибли три пассажира Chevrolet. В больницу были доставлены водитель авто и шесть пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.

Информация о погибших, пострадавших и обстоятельствах столкновения устанавливается - на месте работает следственно-оперативная группа.

Интерфакс-Украина

Темы: ХарьковДТП
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