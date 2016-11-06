АТО: погибших и раненых нет

За минувшие сутки в зоне АТО вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб но не был ранен.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"Несмотря на провокации и обстрелы со стороны врага, украинская армия прочно удерживает позиции на линии соприкосновения. Благодаря слаженной работе, а также боевым навыкам за прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал он.

Украинская правда