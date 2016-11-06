Умер судья Конституционного Суда

5 ноября на 50-м году жизни скончался действующий судья Конституционного Суда Олег Сергейчук.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба КС.

Церемония прощания состоится 7 ноября в 13 часов в мемориальном зале киевской больницы Феофания. Процессия захоронения пройдет в 14.00 на Байковом кладбище. Поминальный обед состоится в столовой КМУ.

Сергейчук родился 8 декабря 1966 года в г. Севастополь.

В течение 2006-2010 годов - судья Высшего административного суда Украины, председатель квалификационной комиссии судей административных судов Украины.

В сентябре 2010 года X съездом судей Украины назначен судьей Конституционного Суда Украины. Присягу принял 21 сентября 2010 года.

Как известно, Верховная Рада 24 февраля 2014 года рекомендовала уволить судей КС, которые своим решением вернули Конституцию, расширившую полномочия президента Виктора Януковича.

Так, предлагалось уволить судей, назначенных по квоте Верховной Рады: Анатолия Головина, Михаила Колоса, Марию Маркуш, Вячеслава Овчаренко, Вячеслава Пасенюка.

Кроме того, ВР рекомендовала уволить судей, которые были назначены по квоте президента Юрия Баулина и Сергея Вдовиченко.

Также ВР рекомендовал съезду судей в течение 3 дней созвать внеочередное заседание и уволить судей КС, назначенных по его квоте, среди которых был и Сергейчук, однако этого так и не было сделано.

В марте директор департамента Минюста по вопросам люстрации Татьяна Козаченко упрекнула президента Петра Порошенко тем, что он не освободил назначенных по его квоте судей Конституционного суда, которые предоставили экс-президенту Виктору Януковичу "диктаторские" полномочия.

Украинская правда