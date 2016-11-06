Сын нардепа после ДТП дважды отказался от теста на алкоголь - полиция

По факту ДТП с участием сына нардепа от "Воли народа" Игоря Молотка Дениса открыто уголовное производство.

Об этом сообщил в эфире канала "112 Украина" и.о. руководителя пресс-службы департамента патрульной полиции Виктор Шеверда.

По его словам, открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Шеверда также сообщил, что водитель автомобиля "Мерседес" (очевидно, Денис Молоток - УП) на месте ДТП отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь, хотя имел признаки опьянения.

"Водитель был доставлен в медицинское учреждение, где он повторно отказался от прохождения освидетельствования и сдачи биологических жидкостей организма. Есть заключение нарколога о характерных признаках алкогольного опьянения водителя", - сказал Шеверда.

По его словам, два человека, пострадавших в ДТП, доставлены в нейрохирургию, а еще двое "отделались более легкими травмами".

Как сообщалось, в ночь на воскресенье произошло ДТП с участием Дениса Молотка.

"Сегодня ночью Денис с товарищем устроили пьяные гонки по Киеву на Mercedes GL. Отправили в нокаут Matiz пиццерии Mamamia и Приус патрульной полиции Украины. Отправили 4-х человек в больницу с травмами различной степени тяжести. Бежали от копов. Сначала на Мерседесе, потом, когда его "разуло" на повороте - бросили машину и побежали дворами. Не убежали", - сообщил волонтер Роман Синицын.

Нардеп Игорь Молоток подтвердил факт ДТП с участием своего сына.

"Независимо от того, по чьей вине произошло ДТП, выражаю искреннее соболезнования пострадавшим. Лечение пострадавших беру на себя. Наряду с этим, никоим образом не буду препятствовать объективному расследованию обстоятельств ДТП", - заверил он.

Украинская правда