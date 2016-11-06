Миссия ОБСЕ зафиксировала больше обстрелов на Донбассе
Воскресенье, 6 ноября 2016, 16:21
Миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение обстрелов с 430 до 585 в Донецкой области 3 и 4 ноября соответственно.
Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на вечер 4 ноября, обнародованном на сайте ОБСЕ.
Наблюдатели сообщают о 250 взрывов, зафиксированных у Дебальцево, около 100 - вблизи Авдеевки, Ясиноватой и донецкого аэропорта.
Вместе с тем на Луганщине СММ ОБСЕ фиксирует уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности 13 и 36 взрывов за указанный период.
По данным миссии, все взрывы были зафиксированы наблюдателями, когда те находились возле контролируемого боевиками "ЛНР" н.п. Кадиевки.
Украинская правда