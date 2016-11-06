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"Минирование" в Харькове: эвакуация 1500 человек, взрывчатки не нашли

Воскресенье, 6 ноября 2016, 17:22

В Харькове не обнаружены взрывчатые вещества на Центральном рынке и Южном вокзале, информацию о которых ранее 6 ноября получили правоохранители.

Об этом вечером в воскресенье сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

"Во время проверки эвакуированы 1500 граждан, осмотрено более 100 тыс. кв. м территории. Во время осмотра территорий взрывчатых веществ не обнаружили", - отметили в полиции.

Факт происшествия внесен в журнал учета правонарушений, устанавливается лицо, сделавшее ложное сообщение.

Украинская правда

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Темы: Харьковвзрывполиция
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