В США высмеяли "заигрывания" Трампа к Путину

В американском шоу Saturday Night Live показали поцелуй кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

В частности, "Трамп", роль которого исполняет актер Алек Болдуин, критиковал "Клинтон" (актриса Кейт Маккиннон) за то, что она использовала частный почтовый сервер для служебной переписки в должности госсекретаря, пишет УНИАН.

В образе "Трампа" актер целует сначала сотрудника ФБР, которого Клинтон обвиняет в предвзятости и желании помочь Трампу стать президентом США.

После этого "Клинтон" переходит на тему взаимоотношений "Трампа" и Путина, но тот отвечает, что не знаком с ним. В этот момент в кадре появляется актер в образе президента России с голым торсом, получает от Трампа поцелуй и исчезает.

На призывы "Клинтон" обсудить этот факт "ведущая" телеканала CNN, которую играет Сесили Стронг, отвечает, что это "может означать что угодно" и меняет тему.

Как известно, Клинтон ранее обвиняла Трампа в его "заигрывании" с российским президентом за его благосклонные комментарии в адрес Путина, а тот в свою очередь "скорректировал" свои высказывания, заявив, что "не любит Путина, но и не ненавидит его".