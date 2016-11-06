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Выборы в Болгарии: В первом туре лидирует пророссийский кандидат - экзит-полы

Воскресенье, 6 ноября 2016, 21:08

В первом туре выборов президента Болгарии, по данным опросов, лидирует кандидат от социалистов, пророссийский кандидат Румен Радев.

Как сообщает Немецкая волна со ссылкой на данные экзит-пола агентства Alpha Research, Радев получил 24,8% голосов избирателей.

Его прямая конкурентка от правящей правоцентристской партии ГЕРБ Цецка Цачева набрала 23,5% голосов.

Согласно результатам опроса института Gallup International, Радева поддержали 26,7% избирателей, Цачеву - 22,5%.

"Таким образом оба кандидата, скорее всего, выйдут во второй тур выборов главы государства, который должен состояться 13 ноября", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что Цачева в случае победы на президентских выборах будет проводить проевропейскую политику, тогда как Радева считают пророссийским кандидатом: социалист неоднократно призывал к улучшению отношений с Россией и к отмене антироссийских санкций, введенных ЕС, членом которого является и Болгария.

Отметим, участие в президентских выборах в Болгарии для граждан страны в этом году впервые является обязательным. Явка на выборах составила около 53%.  На пост президента страны претендовал 21 кандидат. 

Темы: виборыБолгария
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