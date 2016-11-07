Украина может предоставить "зеленый коридор" для вывода войск РФ из Приднестровья

Украина готова предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск и вооружения размещенного в селе Кобасна в непризнанном Приднестровье.

К такому выводу пришли в ходе совещания в Одессе 6 ноября министры обороны Украины и Республики Молдова Степан Полторак и Анатол Шалару, сообщает молдавский сайт Deschide.

По словам Шалару, вооружения, размещенные на военных складах в селе Кобасна, представляют значительную опасность, как для жителей Молдовы, так и для Украины. В этом контексте до конца нынешнего года будет разработан подробный план по вывозу данного вооружения и выводу российских войск ОГРВ с территории страны.

"Вместе с украинским коллегой, мы обсудили вопрос создания специального коридора, для российских военных, находящихся в приднестровском регионе, а также, для боеприпасов находящихся на хранении в селе Кобасна. Молдавское военное ведомство было официально проинформировано о том, что украинская сторона готова подготовить специальный коридор для вывода российских войск и вооружения", - заявил он.

Шалару отметил, что стороны договорились о встрече военных экспертов обеих стран, для того что бы обсудить ряд вопросов технического характера: выезд соответствующих конвоев из Молдовы и пути по которым они войдут на территорию Украины, а так же их дальнейший маршрут по территории Украины.

По его словам, стороны хотят, чтобы данная миссия проходила под эгидой ОБСЕ и ООН.

"Далее мы намерены обратиться в международные организации для того, чтобы они оказали влияние на руководство РФ и поспособствовали началу указанного процесса эвакуации", - подчеркнул Шалару.