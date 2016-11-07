В Одессе суд лишил прав патрульную, управлявшую авто в нетрезвом состоянии

Киевский районный суд Одессы 4 ноября лишил водительских прав женщину-патрульного, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу суда.

Нарушительница за вождение в состоянии алкогольного опьянения оштрафована и на 1 год лишена права управлять транспортными средствами.



"Как установлено судом, патрульная полицейская в нетрезвом состоянии совершила наезд на припаркованный автомобиль и скрылась с места совершения ДТП", - отметили в пресс-службе.

При этом патрульная утверждала, что алкоголь не употребляла, а всего лишь приняла прописанные ей лекарства на спиртовой настойке. Однако в суде подчеркнули, что показания алкотестера слишком высокие для такого утверждения.

