Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе суд лишил прав патрульную, управлявшую авто в нетрезвом состоянии

Понедельник, 7 ноября 2016, 06:07

Киевский районный суд Одессы 4 ноября лишил водительских прав женщину-патрульного, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу суда.

Нарушительница за вождение в состоянии алкогольного опьянения оштрафована и на 1 год лишена права управлять транспортными средствами.

"Как установлено судом, патрульная полицейская в нетрезвом состоянии совершила наезд на припаркованный автомобиль и скрылась с места совершения ДТП", - отметили в пресс-службе.

При этом патрульная утверждала, что алкоголь не употребляла, а всего лишь приняла прописанные ей лекарства на спиртовой настойке. Однако в суде подчеркнули, что показания алкотестера слишком высокие для такого утверждения.

Темы: суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
суд
Дела Майдана: суд огласил приговор харьковским "титушкам", которые похитили и пытали человека
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: