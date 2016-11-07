Адвокат: Судья, который осуждал Майдан, получил согласие от ВККС

Судья Киевского апелляционного админсуда Владимир Мельничук, несмотря на то, что принимал решение против Майдана, прошел квалификационное оценивания Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом написал адвокат Роман Маселко в Facebook .

"Судья Майдана" прошел квалификационное оценивания ВККС и уже спокойно пожизненно будет продолжать вершить "правосудие" и получать повышенную заработную плату. И не простой судья, а тот, который поддержал пресловутое решение о запрете Майдана", - написал Маселко.

По его словам, решение о Мельничуке ВККС приняла 03 ноября, в то время, когда ВРУ принимала закон о Высшем совете правосудия.

"Судья Мельничук В.П., вместе с судьей Личевецьким И.А. не увидели никаких нарушений в постановлении судьи Санина Б.В., которым был запрещено Майдан с 01.12.13 по 07.01.14", - напомнил он.

Маселко подчеркнул, что временная специальная комиссия решила, что судьи Санин, Мельничук и Личевецький должны быть уволены за нарушение присяги (решение от 24 сентября 2014 № 4 / 02-14).

"Но сначала ВСЮ, а вот теперь ВККС решили, что эти судьи не только не подлежат наказанию, но и соответствуют всем трем критериям (компетентность, добросовестность, этика поведения), достойны называться судьями и могут продолжать осуществлять правосудие", - возмутился адвокат.

Он также напомнил, что именно об этом случае три члена ВСЮ (2 доктора наук и судья ВСУ) написали особое мнение, где указали следующее:

"Своевольные решения судов по делу № 826/19020/13-а [о запрете мирных собраний в центре Киева в конце 2013 и начале 2014 годов] имели тяжелейшие последствия, на наш взгляд – самые тяжелые из числа всех решений об ограничении права на мирные собрания, которые были приняты во время Революции достоинства".

Он предположил, что квалификационное оценивание пройдет и судья Санин.

"И кто теперь скажет, что к мнению общественности во время судебной реформы будут прислушиваться", - возмутился Маселко.

"Если депутаты в законе о Высшем совете правосудия не наделят Общественный совет доброчестности реальными полномочиями, судебная реформа станет только фикцией, как и попытки очистить суды через предыдущие законы. И ответственными за это будут нести депутаты и президент", - подчеркнул он.