Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трампа не подпускают к его Твиттеру

Понедельник, 7 ноября 2016, 08:05

Политические советники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа ограничили своему нанимателю использование аккаунта в Twitter.

Такое решение было принято, чтобы избежать нежелательных накануне завтрашних выборов нападок на конкурентов, пишет американское издание The New York Times, передает Лига.

По данным источников в штабе Трампа, сам он больше не может писать в микроблог: это делают после проверок сообщений его помощники.

Газета сообщает, что Трамп демонстрировал 13 миллионам своих подписчиков "нефильтрованный взгляд" на некоторые спорные вопросы, после чего его советники зачастую хватались за голову. При этом республиканец считает соцсети "бесчестными СМИ".

Президентские выборы в США состоятся в ночь на 9 ноября по киевскому времени.

Трампу противостоит демократический кандидат Хиллари Клинтон, которая, согласно последним опросам, опережает его на несколько процентов.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
США
В США горилла Салли, которую считали самцом, родила малыша
Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен
Разведка США не сомневается в словах Путина, что ядерное оружие уже в Беларуси
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: