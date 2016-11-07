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Член ВСЮ указал в декларации 6 квартир жены

Понедельник, 7 ноября 2016, 10:13
Член ВСЮ указал в декларации 6 квартир жены

Член Высшего совета юстиции Вадим Нежура задекларировал наличие у жены 6 квартир.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают "Українські новини".

В декларации член ВСЮ указал, что владеет совместно с женой Нинель квартирой в Киеве, а кроме того в 100% собственности жены находятся еще 5 квартир – в Киеве и Трускавце Львовской области.

Также она владеет 2 земельными участками в Киевской области, 2 недостроенными жилыми домами и автомобилем Mitsubishi Outlander 2009 года выпуска.

Член ВСЮ указал наличие у Нинель Нежуры авторских прав на книгу "Как не сжигать мости. Секретный код отношений", выпущенную в 2015 году, и 22,5 тысячи долларов наличных средств.

Как сообщалось, всеукраинская конференция работников прокуратуры избрала членом ВСЮ судью Апелляционного суда Киева Вадима Нежуру в апреле 2015 года.

Темы: декларациисуд
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