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"ДУСя" не раскрыла жителей "Пущи-Водицы", несмотря на решение суда

Понедельник, 7 ноября 2016, 11:03

Госуправление делами ("ДУСя") считает незаконным решение суда предоставить агентству "Украинские новости" полный перечень жильцов, которые пользуются госдачами, садовыми домами или иными помещениями в комплексе отдыха "Пуща-Водица".

Об этом говорится в ответе первого заместителя директора комплекса отдыха "Пуща-Водица" А. Савчука на запрос агентства. Указанные дачи принадлежат Госуправлению делами.

"Решение от 06.10.2016 года, принятое Киевским апелляционный административным судом, считаем незаконным", – сказано в нем.

Руководство "Пущи-Водицы" считает, что информация о жителях госдач является конфиденциальной и не может быть обнародована без их согласия.

Он добавил, что выполнение судебных решений возлагается на органы государственной исполнительной службы.

Как известно, 6 октября Киевский апелляционный админсуд обязал комплекс отдыха "Конча-Заспа" и комплекс отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами предоставить агентству полный перечень жильцов, которые пользуются госдачами.

Коллегия судей согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что комплекс отдыха не имел оснований для отказа в предоставлении информации о списке лиц, с которыми заключены договоры на пользование помещениями дома отдыха, то есть действия дома отдыха в данном случае являются противоправными.

В сентябре 2015 года агентство запросили у Администрации президента и Госуправления делами эти списки. Получив отказ, в апреле 2016 года агентство подало иск в суд.

В последний раз Государственное управление делами предоставляло списки жителей санаториев "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" в июне 2014 года в ответ на запрос агентства вскоре после избрания президентом Петра Порошенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: недвижимостьсудАдминистрация президента
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